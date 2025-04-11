«Вот такой подарочек»: К центру «Тигр» в Приморье подкинули медвежонка
К центру «Тигр» в Приморье подкинули живого медвежонка в клетке
Работники реабилитационного центра диких животных «Тигр» в селе Алексеевка нашли у ворот неожиданный «подарок» — кто-то оставил маленького медвежонка. Животное поместили в небольшую клетку и бросили у шлагбаума, где его и заметил один из сотрудников.
К центру Тигр в Приморье подкинули живого медвежонка в клетке. Видео © Telegram / Центр «Тигр»
«Такие подарки мы неоднократно получали. Как правило, такое случается по двум причинам: либо люди пытаются таким образом избежать ответственности и штрафов за незаконное изъятие диких животных, либо, выращивая малышей самостоятельно, с их взрослением сталкиваются с проблемами в содержании», — рассказали в центре.
Медвежонок присоединился к своим собратьям, его приняли без особой агрессии, но с интересом и недоверием. Скоро все три малыша будут активно взаимодействовать и играть, как и свойственно «детям».
Ранее Life.ru сообщал, что пятимесячного тигрёнка с переломанными лапами на днях подкинули в нижегородский зоопарк. Осмотр показал, что у животного переломы плечевых костей на передних лапах. Местные ветеринары осознали, что не смогут оказать необходимую помощь малышке, и направили её в «Дом тигра» в Ленинградской области. Известно, что предыдущие владельцы содержали хищницу как «живую игрушку» с самого её рождения. Позже выяснилось, что у тигрицы неправильно срослись кости. В связи с этим ветеринары из Ленинградской области решили отложить операцию, поскольку из-за «хрустальной болезни» животное с переломами лап может не пережить хирургическое вмешательство.
Telegram / Центр «Тигр»