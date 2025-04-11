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11 апреля, 19:34

«Вот такой подарочек»: К центру «Тигр» в Приморье подкинули медвежонка

К центру «Тигр» в Приморье подкинули живого медвежонка в клетке

Работники реабилитационного центра диких животных «Тигр» в селе Алексеевка нашли у ворот неожиданный «подарок» — кто-то оставил маленького медвежонка. Животное поместили в небольшую клетку и бросили у шлагбаума, где его и заметил один из сотрудников.

К центру Тигр в Приморье подкинули живого медвежонка в клетке. Видео © Telegram / Центр «Тигр»

«Такие подарки мы неоднократно получали. Как правило, такое случается по двум причинам: либо люди пытаются таким образом избежать ответственности и штрафов за незаконное изъятие диких животных, либо, выращивая малышей самостоятельно, с их взрослением сталкиваются с проблемами в содержании», — рассказали в центре.

Медвежонок присоединился к своим собратьям, его приняли без особой агрессии, но с интересом и недоверием. Скоро все три малыша будут активно взаимодействовать и играть, как и свойственно «детям».

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Ранее Life.ru сообщал, что пятимесячного тигрёнка с переломанными лапами на днях подкинули в нижегородский зоопарк. Осмотр показал, что у животного переломы плечевых костей на передних лапах. Местные ветеринары осознали, что не смогут оказать необходимую помощь малышке, и направили её в «Дом тигра» в Ленинградской области. Известно, что предыдущие владельцы содержали хищницу как «живую игрушку» с самого её рождения. Позже выяснилось, что у тигрицы неправильно срослись кости. В связи с этим ветеринары из Ленинградской области решили отложить операцию, поскольку из-за «хрустальной болезни» животное с переломами лап может не пережить хирургическое вмешательство.

Обложка ©

Telegram / Центр «Тигр»

Александра Мышляева
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