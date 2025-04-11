«Вот такой подарочек»: К центру «Тигр» в Приморье подкинули медвежонка

Работники реабилитационного центра диких животных «Тигр» в селе Алексеевка нашли у ворот неожиданный «подарок» — кто-то оставил маленького медвежонка. Животное поместили в небольшую клетку и бросили у шлагбаума, где его и заметил один из сотрудников.

К центру Тигр в Приморье подкинули живого медвежонка в клетке. Видео © Telegram / Центр «Тигр»

«Такие подарки мы неоднократно получали. Как правило, такое случается по двум причинам: либо люди пытаются таким образом избежать ответственности и штрафов за незаконное изъятие диких животных, либо, выращивая малышей самостоятельно, с их взрослением сталкиваются с проблемами в содержании», — рассказали в центре.

Медвежонок присоединился к своим собратьям, его приняли без особой агрессии, но с интересом и недоверием. Скоро все три малыша будут активно взаимодействовать и играть, как и свойственно «детям».