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11 апреля, 13:32

Дальнобойщик дал «мишкам-гаишникам» взятку печеньками на трассе в Перми

На Урале водитель грузовика столкнулся с необычными и очень милыми «инспекторами ДПС». На трассе в Перми дальнобойщика остановили медведи! Забавное видео, где косолапые перекрыли путь автомобилю и стали выпрашивать сладкую «взятку», появилось в соцсетях.

Водитель снял «остановку» на видео. Видео © VK / ДТП_|_ЧП_Трасса__М10_и_М11

Автор видео рассказал, что заметил на пути двух медвежат, бегущих к нему навстречу. Мужчина с юмором окрестил косолапых «гаишниками», вежливо затормозил, уточнил причину остановки, а после предложил любопытным зверям взятку в виде печенья, от которой те не смогли отказаться. После того, как мишки съели лакомство, водитель спокойно продолжил свой путь с хорошим настроением.

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Ранее Life.ru писал, что камера-фотоловушка в Приморье стала свидетелем грациозного появления леопарда. Хищник с обновлённым к весне окрасом промелькнул мимо объектива, оставив лёгкую дымку в кадре.

Обложка ©

VK / ДТП_|_ЧП_Трасса__М10_и_М11

Ольга Сливченко
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