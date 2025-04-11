Дальнобойщик дал «мишкам-гаишникам» взятку печеньками на трассе в Перми

На Урале водитель грузовика столкнулся с необычными и очень милыми «инспекторами ДПС». На трассе в Перми дальнобойщика остановили медведи! Забавное видео, где косолапые перекрыли путь автомобилю и стали выпрашивать сладкую «взятку», появилось в соцсетях.

Автор видео рассказал, что заметил на пути двух медвежат, бегущих к нему навстречу. Мужчина с юмором окрестил косолапых «гаишниками», вежливо затормозил, уточнил причину остановки, а после предложил любопытным зверям взятку в виде печенья, от которой те не смогли отказаться. После того, как мишки съели лакомство, водитель спокойно продолжил свой путь с хорошим настроением.