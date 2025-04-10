Камера фотоловушки «вспотела» от красоты крадущегося леопарда в Приморье

В Приморье в объектив фотоловушки попал крадущийся мимо леопард. Камера запотела от его неописуемой грации и насыщенности обновлённого к весне окраса. Об этом сообщила дирекция заповедников «Земля леопарда» в своём телеграм-канале.

Леопард ступает по листве. Фото © «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Когда лес оживает к весне, меняя свой окрас, шкура леопарда тоже адаптируется к изменениям, становясь более короткой. От этого её цвет приобретает насыщенность, позволяя зверю сливаться с яркими лесными цветами.

Леопард удаляется по своим делам. Фото © «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Пятна леопарда размывают контуры его тела, из-за чего животным становится труднее обнаружить затаившегося хищника на фоне окружающей среды.