Камера фотоловушки «вспотела» от красоты крадущегося леопарда в Приморье
В Приморье установленная в лесу фотоловушка запечатлела леопарда
Обложка © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников
В Приморье в объектив фотоловушки попал крадущийся мимо леопард. Камера запотела от его неописуемой грации и насыщенности обновлённого к весне окраса. Об этом сообщила дирекция заповедников «Земля леопарда» в своём телеграм-канале.
Леопард ступает по листве. Фото © «Земля леопарда» — дирекция заповедников
Когда лес оживает к весне, меняя свой окрас, шкура леопарда тоже адаптируется к изменениям, становясь более короткой. От этого её цвет приобретает насыщенность, позволяя зверю сливаться с яркими лесными цветами.
Леопард удаляется по своим делам. Фото © «Земля леопарда» — дирекция заповедников
Пятна леопарда размывают контуры его тела, из-за чего животным становится труднее обнаружить затаившегося хищника на фоне окружающей среды.
Недавно в Приморье выпал снег, из-за чего настроенные на весну местные жители слегка взгрустнули. Животных такие погодные сюрпризы тоже ошарашили. Недавно на видео сняли самку леопарда, которая пристально смотрела на покрытую снегом землю, после чего подняла голову «улыбнулась» в камеру.