«Улыбнулась»: В Приморье впечатлительная самка дальневосточного леопарда порадовалась снегу

В Приморье неожиданно выпал снег, всерьёз удивив самку леопарда, вероятно, уже приготовившуюся к наступлению весны. Момент удалось запечатлеть через объектив фотоловушки, ролик опубликовал телеграм-канал «Земля леопарда».

Самка леопарда удивилась неожиданно выпавшему снегу. Видео © Telegram / ФГБУ «Земля леопарда»

На опубликованном видеоролике леопард, зарегистрированный под именем Leo 305F, старательно обнюхивает землю, покрытую небольшим слоем снега. Затем он поднимает морду и смотрит в камеру, оголив передние зубы, что похоже на улыбку.

«Благодаря меху дальневосточные леопарды приспособлены к снегу, однако не любят его. Они укрываются в пещерах или каменных гротах. «Улыбнулась» большая кошка не от приятного сообщения, так она обнажает особый орган обоняния», — пояснили авторы публикации.