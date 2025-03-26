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26 марта, 08:22

«Улыбнулась»: В Приморье впечатлительная самка дальневосточного леопарда порадовалась снегу

На видео попала забавная реакция дальневосточного леопарда на выпавший снег

В Приморье неожиданно выпал снег, всерьёз удивив самку леопарда, вероятно, уже приготовившуюся к наступлению весны. Момент удалось запечатлеть через объектив фотоловушки, ролик опубликовал телеграм-канал «Земля леопарда».

Самка леопарда удивилась неожиданно выпавшему снегу. Видео © Telegram / ФГБУ «Земля леопарда»

На опубликованном видеоролике леопард, зарегистрированный под именем Leo 305F, старательно обнюхивает землю, покрытую небольшим слоем снега. Затем он поднимает морду и смотрит в камеру, оголив передние зубы, что похоже на улыбку.

«Благодаря меху дальневосточные леопарды приспособлены к снегу, однако не любят его. Они укрываются в пещерах или каменных гротах. «Улыбнулась» большая кошка не от приятного сообщения, так она обнажает особый орган обоняния», — пояснили авторы публикации.

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Обложка ©

Telegram / ФГБУ «Земля леопарда»

Мария Любицкая
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