«Улыбнулась»: В Приморье впечатлительная самка дальневосточного леопарда порадовалась снегу
На видео попала забавная реакция дальневосточного леопарда на выпавший снег
В Приморье неожиданно выпал снег, всерьёз удивив самку леопарда, вероятно, уже приготовившуюся к наступлению весны. Момент удалось запечатлеть через объектив фотоловушки, ролик опубликовал телеграм-канал «Земля леопарда».
Самка леопарда удивилась неожиданно выпавшему снегу. Видео © Telegram / ФГБУ «Земля леопарда»
На опубликованном видеоролике леопард, зарегистрированный под именем Leo 305F, старательно обнюхивает землю, покрытую небольшим слоем снега. Затем он поднимает морду и смотрит в камеру, оголив передние зубы, что похоже на улыбку.
«Благодаря меху дальневосточные леопарды приспособлены к снегу, однако не любят его. Они укрываются в пещерах или каменных гротах. «Улыбнулась» большая кошка не от приятного сообщения, так она обнажает особый орган обоняния», — пояснили авторы публикации.
Ранее на базе отдыха во Владивостоке заметили амурского тигра, который спокойно гулял по горнолыжному склону. Дикий зверь, судя по следам, ушёл в сторону лесного массива и скрылся.
Telegram / ФГБУ «Земля леопарда»