В Приморье сняли на видео редчайшего хищника планеты

Жители Приморского края встретили на дороге редкого хищника — дальневосточного леопарда. Животное агрессии не проявило и поспешило убежать с трассы. Местные не упустили момент и засняли произошедшее на видео. Кадры публикует телеграм-канал Amur Mash.

Дальневосточного леопарда засняли на видео в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash

Дальневосточный леопард является самым редким подвидом семейства крупных кошачьих на Земле. Из-за охоты и вырубки лесов он оказался под угрозой исчезновения. Сейчас на Дальнем Востоке обитает всего 35 особей.