В Приморье сняли на видео редчайшего хищника планеты
Amur Mash: Россияне сняли на камеру дальневосточного леопарда в Приморском крае
Жители Приморского края встретили на дороге редкого хищника — дальневосточного леопарда. Животное агрессии не проявило и поспешило убежать с трассы. Местные не упустили момент и засняли произошедшее на видео. Кадры публикует телеграм-канал Amur Mash.
Дальневосточного леопарда засняли на видео в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash
Дальневосточный леопард является самым редким подвидом семейства крупных кошачьих на Земле. Из-за охоты и вырубки лесов он оказался под угрозой исчезновения. Сейчас на Дальнем Востоке обитает всего 35 особей.
Ранее на базе отдыха во Владивостоке заметили амурского тигра, который спокойно гулял по горнолыжному склону. Дикий зверь, судя по следам, ушёл в сторону лесного массива и скрылся.
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