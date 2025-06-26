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Регион
26 июня, 19:14

«Заканчивается смертью»: Эксперт предрекла вспышку чумки у собак из-за дефицита вакцин

Эксперт Комагина: Отсутствие вакцин может спровоцировать вспышку чумки у собак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivanova N

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivanova N

В России резко сократились поставки вакцин для кошек и собак, что создаёт угрозу вспышек опасных заболеваний. Об этом сообщила зоозащитница Анастасия Комагина в интервью «Постньюс».

Эксперт отметила, что дефицит препаратов уже привёл к очередям в ветклиниках, где на прививки записываются сотни животных, а поставки ограничиваются десятками доз. По её словам, особенно высоки риски заражения чумкой, коронавирусным энтеритом и парагриппом у собак, а у кошек — калицивирусом и панлейкопенией.

«Для собак это в первую очередь чумка, коронавирусный энтерит и парагрипп. Для кошек — калицивирус и панлейкопения. Чумка (собак) и панлейкопения (кошек) очень часто заканчиваются смертью животных», — подчеркнула Комагина.

В «Национальной ветеринарной палате» добавили, что дистрибьюторы фиксируют сокращение поставок от производителей в 2-3 раза. Кроме того, зоозащитница предупредила об опасности бешенства, которое угрожает не только животным, но и людям.

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Ранее ветеринар призвала не гладить уличных котов, так как контакт с бездомными животными представляет серьёзную угрозу. По мнению специалиста, существует риск заражения серьёзными инфекциями, в частности, токсоплазмозом. Она пояснила, что этот недуг вызывается паразитом, который распространяется через экскременты животных, но заразиться можно и просто погладив питомца. Эта инфекция способна нанести вред нервной системе.

Александра Мышляева
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