«Заканчивается смертью»: Эксперт предрекла вспышку чумки у собак из-за дефицита вакцин

В России резко сократились поставки вакцин для кошек и собак, что создаёт угрозу вспышек опасных заболеваний. Об этом сообщила зоозащитница Анастасия Комагина в интервью «Постньюс».

Эксперт отметила, что дефицит препаратов уже привёл к очередям в ветклиниках, где на прививки записываются сотни животных, а поставки ограничиваются десятками доз. По её словам, особенно высоки риски заражения чумкой, коронавирусным энтеритом и парагриппом у собак, а у кошек — калицивирусом и панлейкопенией.

«Для собак это в первую очередь чумка, коронавирусный энтерит и парагрипп. Для кошек — калицивирус и панлейкопения. Чумка (собак) и панлейкопения (кошек) очень часто заканчиваются смертью животных», — подчеркнула Комагина.

В «Национальной ветеринарной палате» добавили, что дистрибьюторы фиксируют сокращение поставок от производителей в 2-3 раза. Кроме того, зоозащитница предупредила об опасности бешенства, которое угрожает не только животным, но и людям.