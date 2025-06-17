В Госдуме предложили обратиться к мировой практике в вопросе установки ограждений «антилось»
Депутат Арапов поддержал идею установки ограждений от диких животных вдоль трасс
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Установка специальных заборов или путей обхода дорожных участков для диких животных — это мировая полезная практика, и такой передовой опыт нужно внедрять в России. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Георгий Арапов.
От таких ДТП страдают и люди, и животные. Беды с обеих сторон, поэтому вполне нормальная мера, но надо всё-таки подойти рационально: устанавливать ограничения на тех участках, где это необходимо. Иначе мы просто не сможем охватить все дороги.
Депутат добавил, что в мировой практике для защиты животных и автомобилистов используются не только заборы (поскольку они могут мешать путям миграции), но и специальные мосты.
Напомним, в России может быть реализован масштабный проект по установке специализированных ограждений вдоль автомобильных дорог для предотвращения ДТП с дикими животными. Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Росавтодор соответствующее предложение. Данная проблема становится всё более важной на фоне увеличения числа дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Ранее в районе подмосковного Раменского автомобиль столкнулся с лосем. Похожий инцидент произошёл на подмосковной трассе недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там автомобиль сбил лосёнка — животное получило тяжёлый перелом и погибло.