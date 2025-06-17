ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 09:51

В Госдуме предложили обратиться к мировой практике в вопросе установки ограждений «антилось»

Депутат Арапов поддержал идею установки ограждений от диких животных вдоль трасс

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Установка специальных заборов или путей обхода дорожных участков для диких животных — это мировая полезная практика, и такой передовой опыт нужно внедрять в России. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Георгий Арапов.

От таких ДТП страдают и люди, и животные. Беды с обеих сторон, поэтому вполне нормальная мера, но надо всё-таки подойти рационально: устанавливать ограничения на тех участках, где это необходимо. Иначе мы просто не сможем охватить все дороги.

Георгий Арапов

Депутат Госдумы

От таких ДТП страдают и люди, и животные. Беды с обеих сторон, поэтому вполне нормальная мера, но надо всё-таки подойти рационально: устанавливать ограничения на тех участках, где это необходимо. Иначе мы просто не сможем охватить все дороги.
От таких ДТП страдают и люди, и животные. Беды с обеих сторон, поэтому вполне нормальная мера, но надо всё-таки подойти рационально: устанавливать ограничения на тех участках, где это необходимо. Иначе мы просто не сможем охватить все дороги.

Депутат добавил, что в мировой практике для защиты животных и автомобилистов используются не только заборы (поскольку они могут мешать путям миграции), но и специальные мосты.

В Петербурге сняли на видео огромного лося, который скачет по дворам многоэтажек
В Петербурге сняли на видео огромного лося, который скачет по дворам многоэтажек

Напомним, в России может быть реализован масштабный проект по установке специализированных ограждений вдоль автомобильных дорог для предотвращения ДТП с дикими животными. Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Росавтодор соответствующее предложение. Данная проблема становится всё более важной на фоне увеличения числа дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Ранее в районе подмосковного Раменского автомобиль столкнулся с лосем. Похожий инцидент произошёл на подмосковной трассе недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там автомобиль сбил лосёнка — животное получило тяжёлый перелом и погибло.

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Животные
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar