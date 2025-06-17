В Госдуме предложили обратиться к мировой практике в вопросе установки ограждений «антилось»

От таких ДТП страдают и люди, и животные. Беды с обеих сторон, поэтому вполне нормальная мера, но надо всё-таки подойти рационально: устанавливать ограничения на тех участках, где это необходимо. Иначе мы просто не сможем охватить все дороги.