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Регион
27 мая, 08:59

Автомобилист сбил лося в окрестностях подмосковного Раменского

Обложка © Telegram/ МК: СРОЧНЫЕ НОВОСТИ

Обложка © Telegram/ МК: СРОЧНЫЕ НОВОСТИ

На Егорьевском шоссе в районе подмосковного Раменского произошло ДТП с участием дикого животного. Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», неподалёку от деревни Донино автомобиль сбил лося. Пострадавшее животное с переломами задних конечностей лежит на обочине, ожидая помощи профильных служб.

По предварительным данным, наезд на животное совершил 37-летний водитель автомобиля Renault.

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«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в телеграм-канале Подмосковной полиции.

Похожий инцидент произошёл на днях на подмосковной трассе недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там автомобиль сбил лосёнка — животное получило тяжелый перелом конечности, что лишило его возможности двигаться.

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Марина Фещенко
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