Автомобилист сбил лося в окрестностях подмосковного Раменского
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На Егорьевском шоссе в районе подмосковного Раменского произошло ДТП с участием дикого животного. Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», неподалёку от деревни Донино автомобиль сбил лося. Пострадавшее животное с переломами задних конечностей лежит на обочине, ожидая помощи профильных служб.
По предварительным данным, наезд на животное совершил 37-летний водитель автомобиля Renault.
«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в телеграм-канале Подмосковной полиции.
Похожий инцидент произошёл на днях на подмосковной трассе недалеко от посёлка Княжье Озеро. Там автомобиль сбил лосёнка — животное получило тяжелый перелом конечности, что лишило его возможности двигаться.