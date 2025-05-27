Автомобилист сбил лося в окрестностях подмосковного Раменского

На Егорьевском шоссе в районе подмосковного Раменского произошло ДТП с участием дикого животного. Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», неподалёку от деревни Донино автомобиль сбил лося. Пострадавшее животное с переломами задних конечностей лежит на обочине, ожидая помощи профильных служб.

По предварительным данным, наезд на животное совершил 37-летний водитель автомобиля Renault.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в телеграм-канале Подмосковной полиции.