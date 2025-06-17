В России предложили устанавливать спецограждения от диких животных вдоль каждой трассы

В России может быть реализован масштабный проект по установке специализированных ограждений вдоль автомобильных дорог для предотвращения ДТП с дикими животными. Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Росавтодор соответствующие предложение.

В документе, который есть в распоряжении Life.ru, предлагается устанавливать защитные конструкции высотой 2,5-3 метра на участках трасс, прилегающих к заповедникам, национальным паркам, зонам сезонной миграции животных и сельскохозяйственным угодьям. По оценкам экспертов организации, реализация этих мер позволит добиться снижения количества ДТП с участием животных на 60-70%.

По словам председателя организации, юриста Ивана Курбако, несмотря на существование современных решений в виде шумовых установок и экологических переходов для животных, их текущее количество остаётся явно недостаточным для обеспечения безопасности на всей сети российских автодорог. Особую актуальность эта проблема приобретает в весенне-летний период, когда значительно возрастает активность диких животных.

В рамках инициативы предлагается комплексный подход, включающий не только установку высоких ограждений, но и расширение сети экодуков в районах с высокой активностью животных, а также внедрение интеллектуальных систем предупреждения с датчиками движения. Эти меры будут способствовать сохранению биоразнообразия и сокращению расходов на ликвидацию последствий аварий.