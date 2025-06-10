Парень на Lexus погиб сам и сгубил двух друзей после наезда на косулю на Алтае
В Славгороде «лексус» наехал на косулю и сгорел, три молодых человека погибли
Обложка © ГУ МВД России по Алтайскому краю
На Алтае три друга погибли в результате страшного ДТП, которое произошло в ночь на 10 июня. Автомобиль «Лексус» (Lexus), двигаясь по трассе в Славгороде, сбил косулю, вылетел с дороги и загорелся, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
21-летний водитель допустил наезд на дикое животное, потерял управление, перевернулся и загорелся. В салоне, помимо водителя, находились двое пассажиров в возрасте 21 и 27 лет. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Водитель и один из пассажиров погибли на месте происшествия. Второй пассажир скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств произошедшего. Руководство ГУ МВД России по Алтайскому краю взяло ход расследования под свой контроль.
Ранее Life.ru рассказал, что смертельная авария недавно произошла в Челябинской области. Водитель Toyota Land Cruiser при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. В итоге 26-летний водитель и 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончались на месте. Погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.