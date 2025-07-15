Грозит бронхитом и циститом: Ветврач раскрыл Life.ru опасность охлаждающих ковриков для животных

Охлаждающий коврик для животных, даже если он не очень холодный, может привести к обострению существующих хронических заболеваний у питомцев, таких как цистит или пневмония, и даже привести к их возникновению. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Количество простудных заболеваний у животных летом часто превышает зимние показатели, что связано с большим количеством инфекций в воздухе в тёплый период. По его словам, охлаждающие коврики и специальные попонки требуют осознанного подхода к их применению.

Сердце отморозить эти коврики не могут, печень тоже, они достаточно глубоко находятся в организме. А самое частое осложнение при неправильном охлаждении — цистит, потому что кроме ковриков есть ещё специальные попонки, которые могут охлаждаться, могут пропитываться водой и тоже как бы способствовать охлаждению. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Наиболее частыми осложнениями при неправильном использовании охлаждающих средств эксперт назвал цистит и бронхит. Без должного внимания цистит может перейти в острую форму с кровянистыми выделениями, а бронхит — развиться в пневмонию.

Ветеринар также обратил особое внимание на опасность локального охлаждения, когда при общей повышенной температуре тела происходит переохлаждение отдельных участков.

«Если котик или собачка излишне долго на нём будет находиться, то локально именно, когда вся температура тела у нас повышена, но локально мы охлаждаем, то мы можем привести к развитию хронических заболеваний или обострению уже имеющихся заболеваний», — заключил он.