Москва пережила один из самых дождливых дней за 70 лет

21 июля Москва столкнулась с исключительно сильными осадками — за сутки выпало 82,3 мм дождя, что стало вторым результатом за всю историю метеонаблюдений МГУ, ведущихся с 1954 года. Этот показатель уступил лишь абсолютному рекорду от 15 августа 2016 года (108,5 мм), оставшись в числе всего четырёх случаев, когда суточная норма превышала 70-миллиметровую отметку — подобные аномалии фиксировались также в 2004 и 1991 годах.