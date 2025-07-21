Москва пережила один из самых дождливых дней за 70 лет
Выпавшие 21 июля осадки в Москве не побили рекорд 2016 года
21 июля Москва столкнулась с исключительно сильными осадками — за сутки выпало 82,3 мм дождя, что стало вторым результатом за всю историю метеонаблюдений МГУ, ведущихся с 1954 года. Этот показатель уступил лишь абсолютному рекорду от 15 августа 2016 года (108,5 мм), оставшись в числе всего четырёх случаев, когда суточная норма превышала 70-миллиметровую отметку — подобные аномалии фиксировались также в 2004 и 1991 годах.
По словам ведущего научного сотрудника географического факультета МГУ Михаила Локощенко, погодная аномалия характеризовалась сразу двумя опасными явлениями: интенсивным ливнем с превышением часовой нормы в 20 мм и продолжительным сильным дождём. Учёный связал это с уникальным атмосферным положением — Москва оказалась в эпицентре мощного циклона.
Москва пережила один из самых дождливых дней за 70 лет. Видео © Life.ru
Ранее сообщалось, что после обильных ливней, обрушившихся на столицу 21 июля, уровень воды в реке Яузе увеличился на 2,5 метра. Это привело к затоплению дорожного покрытия под Ростокинским мостом, создавая трудности для автомобилистов.
Обложка © Life.ru