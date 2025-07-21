Уровень реки Яуза в Москве из-за сильных дождей поднялся на 2,5 метра

В результате сильных дождей, прошедших в столице 21 июля, уровень воды в реке Яузе поднялся на 2,5 метра. Из-за этого оказалась затоплена проезжая часть под Ростокинским мостом. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП «Мосводосток».