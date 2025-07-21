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21 июля, 19:41

Уровень реки Яуза в Москве из-за сильных дождей поднялся на 2,5 метра

В результате сильных дождей, прошедших в столице 21 июля, уровень воды в реке Яузе поднялся на 2,5 метра. Из-за этого оказалась затоплена проезжая часть под Ростокинским мостом. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП «Мосводосток».

Уровень реки Яуза в Москве из-за сильных дождей поднялся на 2,5 метра. Видео © Telegram / «Мосводосток»

Сейчас ситуация находится на контроле специалистов. На месте дежурят сотрудники «Мосводостока» с необходимой техникой. Они ожидают снижения уровня воды в реке, чтобы начать работы по откачке.

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Напомним, 21 июля в Москве выпало рекордное количество осадков, которые и стали причиной подъёма воды в Яузе. Кроме того, перекрыто движение на нескольких участках: на Волоколамском шоссе, в Проектируемом проезде, на улице Адмирала Корнилова и Тихой. К настоящему моменту в столице уже выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр.

Обложка © Telegram / «Мосводосток»

Артём Гапоненко
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