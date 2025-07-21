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Регион
21 июля, 15:38

Дождь — не повод для выговора: Юрист объяснила, когда опоздание на работу считается уважительным

Юрист Перова: Работодатель не вправе наказывать за опоздание из-за непогоды

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания за опоздание, если оно произошло из-за сбоев в работе транспорта, вызванных непогодой. Об этом сообщила юрист Наталья Перова в интервью изданию «Постньюс». По её словам, в такой ситуации сотрудник должен написать объяснительную, указав конкретные причины задержки, такие как отмены электричек, закрытие станций метро или затопленные переходы.

«Если причины объективны, они считаются уважительными, и наказание недопустимо», — подчеркнула Перова.

Эксперт добавила, что работник не может в одностороннем порядке требовать перевода на удалённую работу — это возможно только по согласованию с работодателем. Она уточнила, что договорённость должна быть оформлена письменно с чётким указанием сроков возвращения в офис. Без конкретной даты человек может просто «засидеться» дома, заключила юрист.

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Напомним, накануне Татьяна Позднякова прогнозировала, что в столице за ближайшие три дня может выпасть 25% от месячной нормы осадков. По прогнозам, дожди в Москве продлятся до среды, но температура останется комфортной — от 22 до 27 градусов. При этом 21 июля столица побила 176-летний рекорд по количеству осадков.

Александра Мышляева
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