Дождь — не повод для выговора: Юрист объяснила, когда опоздание на работу считается уважительным

Работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания за опоздание, если оно произошло из-за сбоев в работе транспорта, вызванных непогодой. Об этом сообщила юрист Наталья Перова в интервью изданию «Постньюс». По её словам, в такой ситуации сотрудник должен написать объяснительную, указав конкретные причины задержки, такие как отмены электричек, закрытие станций метро или затопленные переходы.

Эксперт добавила, что работник не может в одностороннем порядке требовать перевода на удалённую работу — это возможно только по согласованию с работодателем. Она уточнила, что договорённость должна быть оформлена письменно с чётким указанием сроков возвращения в офис. Без конкретной даты человек может просто «засидеться» дома, заключила юрист.