В Москве 21 июля выпало рекордное количество осадков с 1879 года

В Москве побит рекорд для 21 июля по осадкам за 176 лет. Об этом в телеграм-канале сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Дождь в Москве не прекращается, за период с 9 до 12 часов 21 июля в столице выпало: в районе ТСХА 30,8 мм, на МКАД -24 32,5 мм, в Коньково 39,4 мм, на Варшавском шоссе 57,3 мм. Сегодняшний день войдёт в летопись как самый дождливый с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году», — пишет синоптик.

Новый суточный рекорд установлен и в Коломне, где за ночь выпало 66 миллиметров дождя. Предыдущий рекорд за сутки был установлен в 2013 году и составлял только 28 миллиметров. Позднякова добавила, что точные данные по выпавшим в Московском регионе осадкам станут известны после 21:00.