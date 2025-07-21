В Москве 21 июля выпало рекордное количество осадков с 1879 года
Погода в Москве 21 июля. Обложка © Life.ru
В Москве побит рекорд для 21 июля по осадкам за 176 лет. Об этом в телеграм-канале сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Дождь в Москве не прекращается, за период с 9 до 12 часов 21 июля в столице выпало: в районе ТСХА 30,8 мм, на МКАД -24 32,5 мм, в Коньково 39,4 мм, на Варшавском шоссе 57,3 мм. Сегодняшний день войдёт в летопись как самый дождливый с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году», — пишет синоптик.
Новый суточный рекорд установлен и в Коломне, где за ночь выпало 66 миллиметров дождя. Предыдущий рекорд за сутки был установлен в 2013 году и составлял только 28 миллиметров. Позднякова добавила, что точные данные по выпавшим в Московском регионе осадкам станут известны после 21:00.
Напомним, накануне Татьяна Позднякова прогнозировала, что в столице за ближайшие три дня может выпасть 25% от месячной нормы осадков. Предположительно, дождливая погода останется в Москве до среды, но при этом будет довольно тепло: ожидаются колебания температуры от 22 до 27 градусов.