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9 июля, 10:49

Баталии за офисный климат: Стало известно, кто и почему спорит с коллегами из-за кондиционеров

SuperJob: Женщины чаще спорят из-за кондиционеров на работе, чем мужчины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

С наступлением летней жары комфортная температура в офисных помещениях становится камнем преткновения для многих сотрудников. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 35% россиян признались, что в их коллективах возникают конфликты из-за режима работы кондиционеров — это на 6 процентных пунктов больше по сравнению с прошлым годом.

При этом почти половина респондентов (49%) утверждает, что у них подобных разногласий не наблюдается. Интересно, что у 16% опрошенных климатическая техника вовсе отсутствует — среди них преимущественно жители северных регионов, где можно просто открыть окно, чтобы проветриться.

Гендерный аспект тоже проявляется: женщины чаще мужчин жалуются на споры по поводу температуры — 36% против 33%. Возрастной фактор играет роль: сотрудники старше 45 лет наиболее подвержены таким конфликтам (43%), тогда как среди молодёжи до 35 лет этот показатель составляет 31%, а у тех, кто от 35 до 45 лет, всего 29%.

Не менее любопытно, что и уровень дохода влияет на частоту жалоб: те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, сталкиваются с подобными спорами чаще — 40%, тогда как среди работников с доходом ниже 50 тысяч — лишь 30%.

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Если кондиционеров и вентиляторов в вашем доме нет, то ранее Life.ru рассказал о семи рабочих способах охладиться в знойную погоду и не испортить здоровье. Так, например, быстро остудиться поможет прохладное полотенце, если им просто накрыться.

Владимир Озеров
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