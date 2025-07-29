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Регион
29 июля, 10:02

Пляжи Сочи трещат по швам. Туристов не отпугивают даже платные лежаки

Муниципальные пляжи Сочи переполнены туристами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 3d_and_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 3d_and_photo

В Сочи установилась сильная жара, и пляжи оказались буквально забиты отдыхающими. По данным sochi1.ru, туристы заполонили побережье настолько, что местами к воде приходится пробираться сквозь плотную толпу в несколько рядов.

Сейчас на курорте работают 113 муниципальных пляжей из 180 — на остальных вход ограничен. В центральной части города при этом пляжи особенно узкие и на две трети заставлены платными лежаками. Стоимость аренды подскочила до 1000 рублей днём, что делает отдых на побережье недоступным для части приезжих.

В администрации города-курорта заявили, что в Сочи одновременно находятся около 185 тысяч отдыхающих. Это стало рекордной нагрузкой на инфраструктуру. Тем временем жара только усиливается. По прогнозам синоптиков, 29 и 30 июля температура воздуха достигнет +36…+38 °С. Власти просят туристов не злоупотреблять пребыванием под палящим солнцем и отказаться от алкоголя в жару.

Дань за тень: На пляжах Сочи с туристов требуют 1500 рублей
Дань за тень: На пляжах Сочи с туристов требуют 1500 рублей

При этом испытанием нередко становится дорога на долгожданный курорт. Так, ранее группу россиян с билетами не пустили в самолёт до Сочи, чем испортили людям отдых. А другие туристы, хоть и доехали, но на полтора часа застряли на канатной, потому что город-курорт накрыла гроза.

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Мария Любицкая
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