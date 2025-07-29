Пляжи Сочи трещат по швам. Туристов не отпугивают даже платные лежаки

В Сочи установилась сильная жара, и пляжи оказались буквально забиты отдыхающими. По данным sochi1.ru, туристы заполонили побережье настолько, что местами к воде приходится пробираться сквозь плотную толпу в несколько рядов.

Сейчас на курорте работают 113 муниципальных пляжей из 180 — на остальных вход ограничен. В центральной части города при этом пляжи особенно узкие и на две трети заставлены платными лежаками. Стоимость аренды подскочила до 1000 рублей днём, что делает отдых на побережье недоступным для части приезжих.

В администрации города-курорта заявили, что в Сочи одновременно находятся около 185 тысяч отдыхающих. Это стало рекордной нагрузкой на инфраструктуру. Тем временем жара только усиливается. По прогнозам синоптиков, 29 и 30 июля температура воздуха достигнет +36…+38 °С. Власти просят туристов не злоупотреблять пребыванием под палящим солнцем и отказаться от алкоголя в жару.