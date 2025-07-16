В Сочи туристы на полтора часа застряли на канатной дороге из-за грозы
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В Сочи на курорте Красная поляна туристы застряли на канатной дороге, работа которой была приостановлена из-за грозы. Пережидать непогоду им пришлось на высоте в 2200 метров. Местный ресторан запустил туристов укрыться от стихии.
«Все канатные дороги остановили свою работу по погодным условиям. Уважаемые гости! Для вас организовали чай и воду в точках питания. Ваша безопасность для нас — превыше всего. Пожалуйста, ожидайте информацию по улучшению погодных условий в канале», — предупредили в соцсети владельцы курорта «Роза Хутор».
Примерно через полтора часа канатные дороги возобновили работу. Информацию о запуске подъёмников подтвердили в мэрии Сочи. Там добавили, что пострадавших среди туристов нет, всех обеспечили горячим чаем и водой на время простоя. При этом в городской администрации предупредили, что непогода продлится в Сочи до 17 июля включительно. Ожидаются грозы, шквалистый ветер, ливни. В горах высок риск схода селевых потоков. Туристов призвали временно отказаться от отдыха у воды. Экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.
Ранее очередь на канатную дорогу в Сочи превратилась в место массовой драки среди туристов. Причиной стал резкий наплыв людей, привлечённых акционным тарифом в 100 рублей (вместо стандартных 2000). Полиция проводит проверку.