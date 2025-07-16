В Сочи туристы на полтора часа застряли на канатной дороге из-за грозы

В Сочи на курорте Красная поляна туристы застряли на канатной дороге, работа которой была приостановлена из-за грозы. Пережидать непогоду им пришлось на высоте в 2200 метров. Местный ресторан запустил туристов укрыться от стихии.

«Все канатные дороги остановили свою работу по погодным условиям. Уважаемые гости! Для вас организовали чай и воду в точках питания. Ваша безопасность для нас — превыше всего. Пожалуйста, ожидайте информацию по улучшению погодных условий в канале», — предупредили в соцсети владельцы курорта «Роза Хутор».