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14 июля, 11:56

Полиция проводит проверку после видео с дракой у канатной дороги в Сочи

Драка у канатной дороги в Сочи. Видео © Telegram/ЯП-События

Драка у канатной дороги в Сочи. Видео © Telegram/ЯП-События

Полиция Сочи выявляет и разыскивает участников драки, случившейся на канатной дороге одного из горнолыжных курортов. Об этом информирует пресс-служба краевого ГУ МВД.

«Сотрудники УВД по городу Сочи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге», — говорится в сообщении.

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Напомним, очередь на канатную дорогу в Сочи превратилась в место массовой драки среди туристов. Причиной стал резкий наплыв людей, привлечённых акционным тарифом в 100 рублей (вместо стандартных 2000). Многочасовое ожидание в плотной толпе, видимо, исчерпало терпение многих, что и привело к вспышке агрессии.

Александра Мышляева
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