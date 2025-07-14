Полиция проводит проверку после видео с дракой у канатной дороги в Сочи
Драка у канатной дороги в Сочи. Видео © Telegram/ЯП-События
Полиция Сочи выявляет и разыскивает участников драки, случившейся на канатной дороге одного из горнолыжных курортов. Об этом информирует пресс-служба краевого ГУ МВД.
«Сотрудники УВД по городу Сочи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге», — говорится в сообщении.
Напомним, очередь на канатную дорогу в Сочи превратилась в место массовой драки среди туристов. Причиной стал резкий наплыв людей, привлечённых акционным тарифом в 100 рублей (вместо стандартных 2000). Многочасовое ожидание в плотной толпе, видимо, исчерпало терпение многих, что и привело к вспышке агрессии.