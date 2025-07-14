Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 09:57

«Ты чё, швабра»: Халява на канатной дороге в Сочи обернулась дикой дракой в бесконечной очереди

МВД проводит проверку по факту драки в очереди на канатную дорогу в Сочи

В Сочи туристы устроили жуткую драку прямо в очереди на канатную дорогу, поскольку в тот день проходила акция — всем желающим предлагался подъём всего за 100 рублей вместо двух тысяч. Низкая цена привлекла несколько десятков туристов, а ожидание вылилось в многочасовое стояние. Видимо, у многих сдали нервы.

Драка у канатной дороги в Сочи. Видео © Telegram/ЯП-События

Ждать халявного подъёма людям приходилось прямо под палящим солнцем, в толпе оказались и семьи с детьми. Судя по кадрам, снятым очевидцем, в какой-то момент несколько мужчин, у которых сдали нервы, начали конфликт и он быстро перерос в драку. Один из нарушителей сильно ударил ввязавшуюся в конфликт туристку, а когда она упала, пнул её по лицу. Всё это сопровождалось руганью и словами: «Ты чё, швабра». Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

«Сотрудники УВД по городу Сочи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге», сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

Ударили бутылкой в висок: Мужчину убили в массовой драке на Дне города Ленска в Якутии
Ударили бутылкой в висок: Мужчину убили в массовой драке на Дне города Ленска в Якутии

Ранее сообщалось, что мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на охранника в гипермаркете в Петербурге. 27-летний злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками правопорядка. Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Обложка © Telegram/ЯП-События

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar