«Ты чё, швабра»: Халява на канатной дороге в Сочи обернулась дикой дракой в бесконечной очереди

В Сочи туристы устроили жуткую драку прямо в очереди на канатную дорогу, поскольку в тот день проходила акция — всем желающим предлагался подъём всего за 100 рублей вместо двух тысяч. Низкая цена привлекла несколько десятков туристов, а ожидание вылилось в многочасовое стояние. Видимо, у многих сдали нервы.

Драка у канатной дороги в Сочи. Видео © Telegram/ЯП-События

Ждать халявного подъёма людям приходилось прямо под палящим солнцем, в толпе оказались и семьи с детьми. Судя по кадрам, снятым очевидцем, в какой-то момент несколько мужчин, у которых сдали нервы, начали конфликт и он быстро перерос в драку. Один из нарушителей сильно ударил ввязавшуюся в конфликт туристку, а когда она упала, пнул её по лицу. Всё это сопровождалось руганью и словами: «Ты чё, швабра». Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

«Сотрудники УВД по городу Сочи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий на канатной дороге», — сообщили в МВД по Краснодарскому краю.