Тропический ливень и град обрушились на Москву после изнуряющей жары

На Москву и Подмосковье обрушился мощный ливень с градом и шквалистым ветром. Столичный регион столкнулся с экстремальной непогодой после аномальной жары. Всего за несколько часов выпало столько осадков, что привело к затоплению ряда улиц и серьёзным затруднениям для автомобилистов.

Непогода в Москве и МО. Видео © Telegram / Москва с огоньком / Москва Live

В некоторых районах Москвы идёт град. Из-за сильного ветра, порывы которого, по данным МЧС, достигают 20-23 метров в секунду, падают деревья. Метеорологи прогнозируют, что дожди будут идти до ночи. При этом ожидается, что жара начнёт спадать, а со следующей недели температура воздуха вернётся к климатической норме для середины июля.