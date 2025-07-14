Тропический ливень и град обрушились на Москву после изнуряющей жары
Обложка © Life.ru
На Москву и Подмосковье обрушился мощный ливень с градом и шквалистым ветром. Столичный регион столкнулся с экстремальной непогодой после аномальной жары. Всего за несколько часов выпало столько осадков, что привело к затоплению ряда улиц и серьёзным затруднениям для автомобилистов.
Непогода в Москве и МО. Видео © Telegram / Москва с огоньком / Москва Live
В некоторых районах Москвы идёт град. Из-за сильного ветра, порывы которого, по данным МЧС, достигают 20-23 метров в секунду, падают деревья. Метеорологи прогнозируют, что дожди будут идти до ночи. При этом ожидается, что жара начнёт спадать, а со следующей недели температура воздуха вернётся к климатической норме для середины июля.
Ранее Life.ru рассказывал, что до конца июля в столицу придут тропические ливни, которые принесут свыше 100 литров осадков на квадратный метр. В текущем году Центральный регион ожидает аномально дождливая погода. По прогнозам, объем осадков превысит обычные показатели для этой местности примерно на 50%.