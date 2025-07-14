Москвичей ждёт сильная духота из-за нехватки кислорода после рекордной жары и грозы

В ближайшие дни москвичей ожидает сильная духота из-за высокой влажности и низкого содержания кислорода в воздухе после рекордной жары. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Влажность будет 60%, это много при такой температуре, потому что в предыдущие дни влажность была 30–40%. Пока что душная погода прогнозируется, потому что ночи тёплые и потому что будут осадки — влага будет испаряться и содержание кислорода в воздухе будет незначительным и от этого люди тоже будут ощущать духоту», — прогнозирует синоптик.

По её словам, погода в начале недели будет неустойчивой. Сегодня и завтра ожидаются кратковременные дожди, а в Московском регионе возможны сильные ливни с грозами. Температура останется стабильной: ночью +17…+19°C, днём +24…+26°C, а в области — до +28°C. При грозе порывы ветра могут достигать 12–15 м/с, что создаст эффект прохлады, но усилит духоту. В четверг осадков не предвидится, а температура составит +23…+28°C, и такая погода продержится до конца недели. В выходные, вероятно, будет сухо.