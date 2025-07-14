На Москву надвигаются дожди, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с

В Москве 14 июля прогнозируется ухудшение погодных условий: сильные дожди, грозы и порывистый ветер, скорость которого может достигать 20 м/с. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили»‎, — сказано в сообщении.

Предупредить жителей столицы о плохой погоде не забыли и сотрудники ГУ МЧС России по Москве. Они порекомендовали гражданам обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и внимательнее управлять автомобилем.