Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 08:51

На Москву надвигаются дожди, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве 14 июля прогнозируется ухудшение погодных условий: сильные дожди, грозы и порывистый ветер, скорость которого может достигать 20 м/с. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили»‎, — сказано в сообщении.

Предупредить жителей столицы о плохой погоде не забыли и сотрудники ГУ МЧС России по Москве. Они порекомендовали гражданам обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и внимательнее управлять автомобилем.

Аномальная жара в Москве в июле 2025: сколько продлится пекло и как избежать инфаркта
Аномальная жара в Москве в июле 2025: сколько продлится пекло и как избежать инфаркта

Ранее Life.ru рассказал, что до конца июля в столицу придут тропические ливни, которые принесут свыше 100 литров осадков на квадратный метр. В этом году жители Центрального региона столкнутся с необычно интенсивными дождями. Известно, что количество влаги будет примерно в полтора раза выше средней климатической нормы.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar