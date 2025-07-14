На Москву надвигаются дожди, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с
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В Москве 14 июля прогнозируется ухудшение погодных условий: сильные дожди, грозы и порывистый ветер, скорость которого может достигать 20 м/с. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — сказано в сообщении.
Предупредить жителей столицы о плохой погоде не забыли и сотрудники ГУ МЧС России по Москве. Они порекомендовали гражданам обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и внимательнее управлять автомобилем.
Ранее Life.ru рассказал, что до конца июля в столицу придут тропические ливни, которые принесут свыше 100 литров осадков на квадратный метр. В этом году жители Центрального региона столкнутся с необычно интенсивными дождями. Известно, что количество влаги будет примерно в полтора раза выше средней климатической нормы.