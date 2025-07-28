Дань за тень: На пляжах Сочи с туристов требуют 1500 рублей
РГ: На пляжах Сочи места в тени туристам продают за 1500 рублей
Читатель Life.ru отдыхает в Сочи. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Россияне, отдыхающие в Сочи, начали жаловаться на чрезмерно предприимчивых коммерсантов, которые придумали, как делать деньги буквально из воздуха. Они продают туристам места в тени. Такса за маленький участок, куда не попадают солнечные лучи, установлена в размере 1500 рублей, сообщает RG.ru.
«Полторы тысячи за то, чтобы лежать на своём полотенце. Такой вот прайс-лист у ребят. Проще взять лежак, но такие у них штрафные санкции. Говорят, когда очень много народу и народ просто ложится здесь, не хотят покупать лежаки, у них в прайсе есть цена за аренду узкой полосы тени», — жалуются отдыхающие.
В Ассоциации туроператоров России разводят руками, мол, подобные услуги противоречат закону. Там подчеркнули, что сочинские предприниматели решили заработать на туристах, которые вместо аренды лежаков предпочитают отдыхать под навесом. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин напомнил меркантильным гражданам, что пляжи находятся в муниципальной собственности.
«Я думаю, что это какая-то местная нехорошая самостоятельность и цель заработать побольше денег. В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию за разъяснением вопроса, насколько это правомерно, как это дело юридически оформлено», — отметил собеседник издания.
Ранее группу россиян с билетами не пустили в самолёт до Сочи, чем испортили людям отдых. Другие туристы на полтора часа застряли на канатной, потому что город-курорт накрыла гроза.