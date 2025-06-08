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8 июня, 03:00

Опасность и в песке, и в воде: Названы главные причины надеть купальник на нудистском пляже

Дерматолог Радина: На нудистских пляжах повышается риск подхватить инфекции

На нудистских пляжах повышается риск подхватить инфекции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykola Komarovskyy

На нудистских пляжах повышается риск подхватить инфекции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykola Komarovskyy

В преддверии Международного дня нудиста, который отмечается 8 июня, Life.ru решил узнать, какие неприятности могут подстерегать любителей быть на пляже без одежды. Врач-дерматолог Кристина Радина развеяла мифы о безобидности такого отдыха и предупредила о серьёзных рисках для здоровья.

По словам специалиста, нудизм повышает риск заражения различными инфекциями, особенно в стоячих водоёмах.

Купальник и плавки, конечно же, не защищают на 100% половые органы от воды, но инфекцию всё-таки проще подхватить нудистам. Тем более женщинам подхватить инфекцию гораздо проще, чем мужчинам, так как для женщин их половые органы — это действительно входные ворота для инфекции. Поэтому женщинам не рекомендуется купаться без плавок.

Кристина Радина

Врач-дерматолог

Купальник и плавки, конечно же, не защищают на 100% половые органы от воды, но инфекцию всё-таки проще подхватить нудистам. Тем более женщинам подхватить инфекцию гораздо проще, чем мужчинам, так как для женщин их половые органы — это действительно входные ворота для инфекции. Поэтому женщинам не рекомендуется купаться без плавок.
Купальник и плавки, конечно же, не защищают на 100% половые органы от воды, но инфекцию всё-таки проще подхватить нудистам. Тем более женщинам подхватить инфекцию гораздо проще, чем мужчинам, так как для женщин их половые органы — это действительно входные ворота для инфекции. Поэтому женщинам не рекомендуется купаться без плавок.

В местах без протока воды есть риск заражения гепатитом А, холерой, энтеровирусом, брюшным тифом, дизентерией, лямблиозом, церкариозом и другими заболеваниями. Купание в таких водоёмах также может привести к конъюнктивиту и блефариту. Кроме того, заразиться грибком можно и просто лежа на нудистском пляже, особенно при наличии микротравм на коже.

«Например, есть небольшая вероятность, что у человека, лежащего на песке, произойдёт заражение грибковым заболеванием, особенно если у него есть какие-то микротравмы, например, нарушение целостности кожных покровов, ногтей и стоп», — пояснила врач.

Ношение купальника, по словам Радиной, является важной мерой профилактики урогенитальных заболеваний.

Россиянам напомнили о штрафах за купание в неположенных местах
Россиянам напомнили о штрафах за купание в неположенных местах

Ранее врач дал Life.ru ликбез — что такое «зуд купальщиков» и где вы рискуете его подхватить. По словам эксперта, не стоит выбирать для купания водоёмы, в которых водятся утки, гуси и другие водоплавающие птицы.

Андрей Горяничев
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