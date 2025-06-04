Россиянам напомнили о штрафах за купание в неположенных местах

Россиянам можно купаться только на официально оборудованных пляжах. Перечень разрешённых мест утверждён приказом МЧС РФ. Туда входят и платные, и бесплатные территории, рассказал юрист Ярослав Остапенко. По его словам, за плавание в неположенных местах предусмотрено наказание.

«За купание в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. Конкретные меры и размеры штрафов определяются на уровне субъектов РФ. Согласно статье 3.6 КоАП г. Москвы, штраф за купание в неположенном месте составляет до 2500 рублей. Если человек купается в состоянии алкогольного опьянения, это может быть квалифицировано как отягчающее обстоятельство, особенно если поведение создало угрозу для окружающих или вызвало общественное беспокойство», – подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».

Остапенко добавил, что другое наказание коснётся тех, кто купается топлес или нагишом. По его словам, подобное поведение может подпадать под административную статью о мелком хулиганстве. За это грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток, отметил юрист.

«Если же процесс откровенного купания увидят дети младше 16 лет, действия нарушителя могут быть квалифицированы по статье 135 УК РФ (развратные действия), что уже влечёт уголовную ответственность», – объяснил эксперт.

Также уголовная ответственность может наступить, если в результате купания в запрещённом месте пострадают дети. Их родители или сопровождающие могут подпадать под статью за оставление в опасности.