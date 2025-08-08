Встреча Путина и Трампа
8 августа, 09:27

Сирены оповестили туристов и жителей о воздушной угрозе на крупном российском курорте

В Анапе зазвучали сирены после объявления опасности атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

В Анапе прозвучали сигналы гражданской обороны, предупреждающие о возможной угрозе с воздуха. Об этом сообщил Kub Mash, опубликовавший соответствующее видео.

На записи, сделанной внутри здания, отчётливо слышна работающая сирена. При этом автор видео рассуждает, связано ли это с воздушной угрозой или является просто проверкой. Всё прояснила администрация курортного города, которая предупредила в своём телеграм-канал о запуске системы оповещения в связи с риском атаки дронов. Горожанам рекомендовали сохранять спокойствие, оставаться в помещениях без окон и не выходить на улицу до отмены тревоги.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на выполнение авиарейсов в геленджикском аэропорту. Небо для гражданских самолётов закрыли из соображений безопасности.

Александра Мышляева
