Аэропорт Геленджика закрыл небо для самолётов
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Администрация Геленджика
В аэропорту Геленджика в Краснодарском крае введены временные ограничения на взлёт и посадку гражданских самолётов. О закрытии неба над воздушной гаванью информирует Росавиация.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении пресс-службы.
Аэропорт Геленджика открылся в июле спустя три года ограничений. Он принял первый рейс с 2022 года 18 июля. Как рассказал Life.ru губернатор Вениамин Кондратьев, на фоне этих новостей Геленджик стал одним из лидеров по уровню бронирований.