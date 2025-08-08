Встреча Путина и Трампа
8 августа, 02:48

Ограничения в аэропорту Саратова сняли через полчаса

Обложка © Freepik

Аэропорт Саратова вновь открыт для прилёта и вылета воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры продлились недолго — около получаса. Они принимались для обеспечения безопасности полётов.

В аэропорту Краснодара высказались о возможном открытии вслед за Геленджиком
Ранее Life.ru рассказывал, что глава Камчатского края Владимир Солодов взял под личный контроль ликвидацию последствий землетрясения в аэропорту региона. Сейсмособытие выявило серьёзные изъяны в работе нового терминала воздушной гавани.

Артур Лапсаков
