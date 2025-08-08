Ограничения в аэропорту Саратова сняли через полчаса
Обложка © Freepik
Аэропорт Саратова вновь открыт для прилёта и вылета воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Меры продлились недолго — около получаса. Они принимались для обеспечения безопасности полётов.
