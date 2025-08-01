Глава Камчатки проконтролирует устранение последствий землетрясения в аэропорту

Глава Камчатского края Владимир Солодов взял под личный контроль ликвидацию последствий землетрясения в аэропорту региона. Об этом губернатор рассказал в своём Telegram-канале.

Во время мощного землетрясения потолочные плиты рухнули на голову женщине в новом терминале воздушной гавани Камчатки. Пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь в стационаре, её здоровью ничего не угрожает.

Солодов отметил, что сейсмособытие выявило серьёзные изъяны в работе нового терминала аэропорта. Случившееся он назвал вопиющим провалом в сфере обеспечения безопасности.