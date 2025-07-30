«Панели падали с потолка»: Очевидцы описали последствия землетрясения в аэропорту Елизово
SHOT: Аэропорт Елизово пострадал при землетрясении на Камчатке
Аэропорт Елизово в Камчатском крае получил повреждения в результате землетрясения. По словам очевидцев, во время подземных толчков в здании с потолка падали панели. Об этом сообщает SHOT.
Аэропорт Елизово во время землетрясения. Видео © SHOT
«Мы находились на третьем этаже в зоне посадки, там декоративные панели падали с потолка, мы спрятались под стол. К сожалению, одна женщина получила травму, разбила голову», — рассказал очевидец.
Отмечается, что эвакуационные выходы из здания оказались заблокированы баннерами. Пассажирам пришлось спускаться на первый этаж, пролезая под ними с помощью тележек.
Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,5 баллов. Близ метеостанции Водопадная, расположенной в Елизовском районе, было зафиксировано цунами высотой до четырёх метров. Позднее на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского произошло два повторных подземных толчка, магнитуда которых составила 5,2 и 5,9 баллов.
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