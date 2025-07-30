Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 01:48

«Панели падали с потолка»: Очевидцы описали последствия землетрясения в аэропорту Елизово

SHOT: Аэропорт Елизово пострадал при землетрясении на Камчатке

Аэропорт Елизово в Камчатском крае получил повреждения в результате землетрясения. По словам очевидцев, во время подземных толчков в здании с потолка падали панели. Об этом сообщает SHOT.

Аэропорт Елизово во время землетрясения. Видео © SHOT

«Мы находились на третьем этаже в зоне посадки, там декоративные панели падали с потолка, мы спрятались под стол. К сожалению, одна женщина получила травму, разбила голову», — рассказал очевидец.

Отмечается, что эвакуационные выходы из здания оказались заблокированы баннерами. Пассажирам пришлось спускаться на первый этаж, пролезая под ними с помощью тележек.

В Северо-Курильске завод оказался под угрозой затопления из-за цунами, персонал эвакуирован
В Северо-Курильске завод оказался под угрозой затопления из-за цунами, персонал эвакуирован

Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,5 баллов. Близ метеостанции Водопадная, расположенной в Елизовском районе, было зафиксировано цунами высотой до четырёх метров. Позднее на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского произошло два повторных подземных толчка, магнитуда которых составила 5,2 и 5,9 баллов.

BannerImage

Обложка © SHOT

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Только на Life
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar