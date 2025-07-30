«Панели падали с потолка»: Очевидцы описали последствия землетрясения в аэропорту Елизово

Аэропорт Елизово в Камчатском крае получил повреждения в результате землетрясения. По словам очевидцев, во время подземных толчков в здании с потолка падали панели. Об этом сообщает SHOT.

Аэропорт Елизово во время землетрясения. Видео © SHOT

«Мы находились на третьем этаже в зоне посадки, там декоративные панели падали с потолка, мы спрятались под стол. К сожалению, одна женщина получила травму, разбила голову», — рассказал очевидец.