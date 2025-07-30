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Регион
30 июля, 01:44

Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла отметки в 8,5

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН скорректировал данные о магнитуде произошедшего землетрясения. Теперь она оценивается в 8,5. Об этом сообщил директор филиала Данила Чебров. В отличие от событий 20 июля, произошедшее землетрясение относится к категории уникальных.

«Произошло очень сильное землетрясение, его магнитуда находится на уровне 8,5. Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных событий. Разрыв распространился в юго-западном направлении, на расстояние приблизительно 200 км. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага», — сказал Чебров.

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В Северо-Курильске завод оказался под угрозой затопления из-за цунами, персонал эвакуирован

Напомним, что в ночь на 30 июля на Камчатке было зафиксировано землетрясение. Волна цунами достигла берегов Северо-Курильска, где в настоящий момент проводится эвакуация населения. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, контролируя ситуацию. Близ метеостанции Водопадная в Елизовском районе также зафиксирована волна цунами высотой до четырёх метров. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял решение о сокращении рабочего дня в государственных краевых учреждениях.

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Антон Голыбин
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