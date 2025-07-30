Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла отметки в 8,5

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН скорректировал данные о магнитуде произошедшего землетрясения. Теперь она оценивается в 8,5. Об этом сообщил директор филиала Данила Чебров. В отличие от событий 20 июля, произошедшее землетрясение относится к категории уникальных.

«Произошло очень сильное землетрясение, его магнитуда находится на уровне 8,5. Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных событий. Разрыв распространился в юго-западном направлении, на расстояние приблизительно 200 км. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага», — сказал Чебров.