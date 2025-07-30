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Регион
30 июля, 01:05

Цунами хлынуло на Северо-Курильск после мощного землетрясения

Волна цунами достигла берегов Северо-Курильска после землетрясения магнитудой 7,9. Об этом сообщает SHOT, публикуя соответствующее видео. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал об эвакуации местных жителей.

Волна цунами накрыла город. Видео © SHOT

«В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9. Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе», — написал Лимаренко.

Одновременно с этим угроза цунами объявлена на побережье Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Стена детсада №15 обрушилась в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Стена детсада №15 обрушилась в Петропавловске-Камчатском после землетрясения

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,9. В Японии объявлена угроза цунами. Волны могут подняться до одного метра и достигнут берега между 10:00 и 11:00 по местному времени (05:00–06:00 мск). Жителей прибрежных районов призвали не приближаться к морю.

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Обложка © SHOT

Антон Голыбин
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