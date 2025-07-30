В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки
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Землетрясение магнитудой 7,9 у побережья Камчатки стало причиной объявления предупреждения о цунами для тихоокеанского побережья Японии. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.
Волны могут подняться до одного метра и достигнут берега между 10:00 и 11:00 по местному времени (05:00–06:00 мск). Жителей прибрежных районов призвали не приближаться к морю. По данным японских сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 8. На территории Японии сейсмическая активность не ощущалась.
Напомним, на Камчатке в ночь на 30 июля произошло землетрясение магнитудой 7,9. Эпицентр располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и находился на глубине 17 километров. В настоящее время информация о возможных пострадавших отсутствует.