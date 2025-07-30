В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 7,9 у побережья Камчатки стало причиной объявления предупреждения о цунами для тихоокеанского побережья Японии. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.

Волны могут подняться до одного метра и достигнут берега между 10:00 и 11:00 по местному времени (05:00–06:00 мск). Жителей прибрежных районов призвали не приближаться к морю. По данным японских сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 8. На территории Японии сейсмическая активность не ощущалась.