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30 июля, 00:32

На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,9

На Камчатке в ночь с 29 на 30 июля произошло землетрясение магнитудой 7,9. О случившемся проинформировала пресс-служба местного филиала Геофизической службы РАН.

Землетрясение на Камчатке. Видео © SHOT

Как сообщают сейсмологи, эпицентр подземного толчка располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и находился на глубине 17 километров. В столице Камчатки толчки ощущались с силой в шесть баллов.

По данным телеграм-канала SHOT, землетрясение длилось дольше, чем обычно, не менее семи минут. Некоторые местные жители покинули свои дома. Они рассказали о звуках сирены и перебоях с электричеством в городе. В настоящее время информация о возможных пострадавших отсутствует.

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Это уже не первое землетрясение на Камчатке за последние дни. В субботу, 26 июля, местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщал о подземных толчках магнитудой 5,0. Землетрясение, эпицентр которого залегал на глубине 45,6 километра, произошло в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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Обложка © SHOT

Виталий Приходько
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