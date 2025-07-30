На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,9

На Камчатке в ночь с 29 на 30 июля произошло землетрясение магнитудой 7,9. О случившемся проинформировала пресс-служба местного филиала Геофизической службы РАН.

Землетрясение на Камчатке. Видео © SHOT

Как сообщают сейсмологи, эпицентр подземного толчка располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и находился на глубине 17 километров. В столице Камчатки толчки ощущались с силой в шесть баллов.

По данным телеграм-канала SHOT, землетрясение длилось дольше, чем обычно, не менее семи минут. Некоторые местные жители покинули свои дома. Они рассказали о звуках сирены и перебоях с электричеством в городе. В настоящее время информация о возможных пострадавших отсутствует.