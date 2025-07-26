На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

На Камчатке сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

По информации специалистов, землетрясение, эпицентр которого залегал на глубине 45,6 километра, произошло в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского в 10:15 по местному времени (01:15) мск.