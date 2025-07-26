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26 июля, 01:36

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

На Камчатке сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

По информации специалистов, землетрясение, эпицентр которого залегал на глубине 45,6 километра, произошло в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского в 10:15 по местному времени (01:15) мск.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 115 км от Петропавловска-Камчатского, он залезал на глубине 5 км. В некоторых населённых пунктах возникла угроза цунами.

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Никита Никонов
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