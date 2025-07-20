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20 июля, 07:54

Камчатка содрогнулась от серии мощных землетрясений, возникла угроза цунами

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6, есть угроза цунами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel1964

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel1964

В 115 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение с магнитудой 7,6. Как сообщает телеграм-канал камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, зафиксирована серия подземных толчков.

«Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 115 км от Петропавловска-Камчатского», — рассказали сейсмологи.

Третий подземный толчок магнитудой 6,8 зафиксирован на Камчатке у восточного побережья в районе с координатами 52°62′N, 161°05Е, его очаг залегал на глубине 5 км.

В связи с произошедшим объявлена угроза цунами для ряда населённых пунктов Камчатского края. Максимальная высота волны ожидается в селе Никольское — до 29 сантиметров, в то время как в Усть-Камчатске прогнозируется подъём воды до 19 сантиметров.

«МЧС России рекомендует жителям указанных населённых пунктов уйти на возвышенность и не приближаться к воде», — сказано в публикации.

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Последнее землетрясение до этого произошло на Камчатке 2 июля. Его эпицентр тогда находился в водах Авачинского залива, примерно в 51 километре к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Он залегал на глубине 88,2 километра.

Владимир Озеров
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