Сирены цунами включили в Олд-Харборе на Аляске после сильного землетрясения

В прибрежном городе Олд-Харбор, расположенном на Аляске, прозвучали сирены цунами, предупреждающие жителей о возможной опасности. Причиной тревоги стало мощное землетрясение магнитудой 7,2, произошедшее вблизи Алеутских островов.

Местные жители запечатлели на видео вой сирен, предупреждающих о возможных цунами. Видео © Х / ty_murrel

Кадры, опубликованные очевидцами в социальных сетях, зафиксировали тревожный вой сирен в городе. Службы экстренной помощи уже мобилизованы и готовятся к возможному удару стихии, которая, по прогнозам, может обрушиться на полуостров в ближайшее время.

Национальный центр предупреждения о цунами оперативно выпустил сводку для ряда прибрежных районов Аляски, попросив жителей немедленно эвакуироваться на возвышенности и следить за новой информацией от властей. Повышенные меры безопасности введены в городах Колд-Бей, Сэнд-Пойнт и Кадьяк. По сообщениям местных СМИ, жителям некоторых зон, особенно в Сэнд-Пойнте, дали приказ срочно покинуть дома ради собственной безопасности.

Власти призвали население сохранять спокойствие и быть готовыми к возможным афтершокам.