Молния ударила по Всемирному торговому центру в Нью-Йорке во время шторма

Во время проливных дождей и внезапного наводнения в Нью-Йорке молния попала в здание Всемирного торгового центра. Стихия обрушилась на город в понедельник, 14 июля, вызвав подтопления улиц и перебои в работе местного метро – часть станций оказалась затопленной.

Местный фотограф запечатлел удар молнии по Всемирному торговому центру. Видео © Х / maximusupinnyc

Драматический момент удара молнии сумел запечатлеть местный фотограф Макс Гулиани. Как рассказал 34-летний фотограф, он слышал приближение грозы и заранее занял позицию на пирсе парка реки Гудзон на западной стороне Манхэттена. Когда проливной дождь усилился, Гулиани направил камеру на культовую башню высотой 1776 футов и заснял серию ярких молний, включая прямое попадание в антенну сооружения. В это время на бурных водах реки Гудзон качались парусники.

Спасательные службы Нью-Йорка предупредили жителей о сохраняющейся опасности подтоплений и попросили быть осторожными во время непогоды.