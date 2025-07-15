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15 июля, 09:45

Россиянка чудом выжила после удара молнии на пляже в Испании

The Sun: 62-летняя россиянка выжила после удара молнии на пляже в Испании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk

Россиянка чудом выжила после удара молнии на пляже в Испании, 62-летняя женщина пострадала во время шторма. Непогода обрушилась на страну в выходные 12-13 июля, сообщает издание The Sun.

Пенсионерка попыталась укрыться под деревом рядом с яхтенной пристанью в Валенсии, когда её поразила молния. С тяжёлыми травмами женщину срочно госпитализировали, врачи борются за её жизнь.

Также пострадала 22-летняя дочь женщины, находившаяся в инвалидной коляске после недавней операции, но её травмы не так серьёзны. Обе пострадавшие являются гражданками России, однако проживают в Испании.

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Напомним, накануне на пляже в Тульской области молния поразила группу отдыхающих. В результате трагедии погибли трое человек, среди которых 13-летний ребёнок. Также жертвами стали двое жителей Москвы.

Наталья Афонина
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