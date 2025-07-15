Россиянка чудом выжила после удара молнии на пляже в Испании, 62-летняя женщина пострадала во время шторма. Непогода обрушилась на страну в выходные 12-13 июля, сообщает издание The Sun.

Пенсионерка попыталась укрыться под деревом рядом с яхтенной пристанью в Валенсии, когда её поразила молния. С тяжёлыми травмами женщину срочно госпитализировали, врачи борются за её жизнь.