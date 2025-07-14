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Регион
14 июля, 15:49

Молния ударила в частный дом в Москве

Молния ударила в частный двухэтажный дом в Москве — инцидент произошёл в районе Кунцево, сообщает SHOT. На кадрах с места видно пламя и чёрный дым.

Молния ударила в частный дом в Москве. Видео © SHOT

О пострадавших пока не сообщается.

Молния ударила в жилой частный дом в Подмосковье
Молния ударила в жилой частный дом в Подмосковье

Грозы прокатились сегодня по Центру России, в Тульской области удар молнии закончился трагедией: там на пляже села Бунырево вблизи Алексина погибло три человека. Среди жертв — 13-летний ребёнок. Следователи и прокуратура начали проверки по факту ЧП.

Россиянам раскрыли, как резиновые сапоги защитят не только от дождя, но и от молний
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Обложка © Шедеврум/Life.ru

Александра Вишнякова
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