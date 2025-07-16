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15 июля, 21:18

Огромный айсберг угрожает рыбацкому посёлку в Гренландии

Айсберг у рыбацкого посёлка в Гренландии. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avannaata Kummunia

Айсберг у рыбацкого посёлка в Гренландии. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Avannaata Kummunia

У побережья небольшого рыбацкого посёлка Иннаарсуит, расположенного на северо-западе Гренландии, уже неделю дрейфует гигантский айсберг, угрожающий жителям и инфраструктуре деревни.

Власти посёлка приняли дополнительные меры безопасности: был закрыт рыбный завод и продуктовый магазин – чтобы ограничить перемещения людей и снизить риски, так как возможное таяние или разрушение айсберга может спровоцировать мощные волны, способные нанести ущерб прибрежным домам. Местные службы готовы к экстренному реагированию в случае опасности. В сообщении администрации отмечается, что жителям рекомендуется проявлять максимальную осторожность, особенно при передвижении вдоль берега и посещении магазина.

Это уже не первый подобный случай в Иннаарсуите. В 2018 году гигантский айсберг весом более 10 миллионов тонн уже подходил к берегу деревни, вынудив власти эвакуировать часть населения из-за риска возникновения волн, похожих на цунами.

Айсберги – частое явление в Баффиновом заливе, однако обычно природные особенности местности не позволяют им приближаться к гавани Иннаарсуита, которая расположена примерно в 800 километрах к северу от Полярного круга. Жители надеются, что айсберг вскоре продолжит дрейф и пройдёт дальше, не причинив вреда их домам и хозяйству. Пока гренландцы остаются в режиме повышенной готовности и ждут развития ситуации.

Размером с Москву: Крупнейший в мире айсберг сошёл с мели и продолжил дрейф в Южном океане
Размером с Москву: Крупнейший в мире айсберг сошёл с мели и продолжил дрейф в Южном океане

Ранее Life.ru писал, что у берегов Канады обнаружили айсберг необычного цвета. Рыбаку удалось запечатлеть чёрную глыбу льда в Лабрадорском море.

Юния Ларсон
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