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18 июня, 03:51

У берегов Канады обнаружен айсберг необычного цвета

ScienceAlert: Рыбак заснял огромный чёрный айсберг в Лабрадорском море

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Hallur Antoniussen

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Hallur Antoniussen

У берегов Канады, в Лабрадорском море, был зафиксирован редкий природный объект — айсберг насыщенного чёрного цвета. Необычную ледяную глыбу в начале мая снял на видео исландский рыбак Халлур Антониуссен с борта траулера Sáputi. По его словам, айсберг отличался не только оттенком, но и формой — с резкими углами, напоминающими ромб. Об этом сообщает ScienceAlert.

По мнению гляциолога Льва Тарасова из Мемориального университета в Сент-Джонсе, такая окраска возникает, когда айсберг образуется из древнего ледника, набравшего в себя частицы породы и грунта при движении по суше. Эти включения придают льду плотность и поглощают свет, делая его чёрным или серым.

Также не исключается вулканическое происхождение: тёмные слои могли возникнуть из-за пепла, попавшего в лёд после извержения. Альтернативная гипотеза — контакт с метеоритным материалом.

Такие айсберги практически не содержат пузырьков воздуха, поэтому не рассеивают свет, в отличие от типичных белых и голубоватых глыб. Исследователи считают, что возраст обнаруженного фрагмента может достигать нескольких десятков тысяч лет.

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А ранее в Калининградской области местные жители стали свидетелями необычного природного явления — фата-морганы. На опубликованных снимках видно, как корабли будто парят над водой. Оптическая иллюзия возникла из-за преломления света в атмосфере, создав эффект «летучего голландца».

Тимур Хингеев
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