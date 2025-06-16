Над Балтийским морем у Калининграда заметили «летучих голландцев»
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Жители Калининградской области стали свидетелями необычного природного явления — фата-морганы. На снимках, опубликованных телеграм-каналом Amber Mash, видно, как корабли будто парят над водой.
Оптическая иллюзия возникла из-за преломления света в атмосфере, создав эффект «летучего голландца». Такие миражи часто наблюдаются в морских регионах при определённых погодных условиях.
Ранее Life.ru сообщал, что в небе над столицей после мощного «слепого» дождя была замечена двойная радуга. Восхитительными кадрами поделился Life.ru.