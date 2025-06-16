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Регион
16 июня, 16:30

Над Балтийским морем у Калининграда заметили «летучих голландцев»

Обложка © Telegram / Amber Mash

Обложка © Telegram / Amber Mash

Жители Калининградской области стали свидетелями необычного природного явления — фата-морганы. На снимках, опубликованных телеграм-каналом Amber Mash, видно, как корабли будто парят над водой.

Оптическая иллюзия возникла из-за преломления света в атмосфере, создав эффект «летучего голландца». Такие миражи часто наблюдаются в морских регионах при определённых погодных условиях.

10 запутанных фотографий, на которые придётся поглазеть, прежде чем поймёте, что там происходит
10 запутанных фотографий, на которые придётся поглазеть, прежде чем поймёте, что там происходит

Ранее Life.ru сообщал, что в небе над столицей после мощного «слепого» дождя была замечена двойная радуга. Восхитительными кадрами поделился Life.ru.

Александра Мышляева
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