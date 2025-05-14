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Регион
14 мая, 15:17

В Москве заметили двойную радугу после «слепого» дождя

Двойная радуга в Москве. Фото © Life.ru

Двойная радуга в Москве. Фото © Life.ru

В Москве после мощного «слепого» дождя на небе появилась двойная радуга. Красивые кадры снял Life.ru.

Двойная радуга в Москве. Видео © Life.ru

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Напомним, что с понедельника, 12 мая, в Москве и области значительно похолодало: столбик термометра опустился до отметки +4 градуса. Из-за заморозков в столичном регионе даже был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «Осенняя» погода продержится минимум до 15 мая, а затем не исключены грозы.

Александра Вишнякова
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