В Москве заметили двойную радугу после «слепого» дождя
Двойная радуга в Москве. Фото © Life.ru
В Москве после мощного «слепого» дождя на небе появилась двойная радуга. Красивые кадры снял Life.ru.
Двойная радуга в Москве. Видео © Life.ru
Напомним, что с понедельника, 12 мая, в Москве и области значительно похолодало: столбик термометра опустился до отметки +4 градуса. Из-за заморозков в столичном регионе даже был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «Осенняя» погода продержится минимум до 15 мая, а затем не исключены грозы.