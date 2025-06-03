Размером с Москву: Крупнейший в мире айсберг сошёл с мели и продолжил дрейф в Южном океане
ААНИИ: Крупнейший в мире Айсберг А23а сошёл с мели и дрейфует в Южном океане
Айсберг A23a. Обложка © Telegram/ ЛЁД
Огромный айсберг A23a после длительного пребывания на мели начал своё путешествие по водам Южного океана. Как сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ, в начале июня под влиянием течений ледяная глыба сместилась на 60 км к востоку и теперь находится всего в 74 км от необитаемого острова Анненкова.
Айсберг A23a. Фото © Telegram/ ЛЁД
За время «стоянки» айсберг потерял около 7% своей площади, но все ещё впечатляет своими размерами – 2730 квадратных километров, что сравнимо с территорией Москвы. В общей сложности, с момента отделения, айсберг уже лишился 35% своей первоначальной площади.
«За первые дни июня под воздействием океанических течений ледяной странник А23а сместился на 60 километров в восточном направлении и сейчас находится в 74 километрах от необитаемого острова Анненкова», — говорится в публикации
Ранее Life.ru писал, что айсберг А23а, крупнейший в мире, потерял часть своей массы: от него откололся фрагмент. От айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров. Она составляет примерно 2% от общей площади ледяного гиганта. В НИИ уточнили, что площадь айсберга сократилась почти на 11% в период его дрейфа по чистой воде.