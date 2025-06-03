Размером с Москву: Крупнейший в мире айсберг сошёл с мели и продолжил дрейф в Южном океане

Огромный айсберг A23a после длительного пребывания на мели начал своё путешествие по водам Южного океана. Как сообщили в Арктическом и антарктическом НИИ, в начале июня под влиянием течений ледяная глыба сместилась на 60 км к востоку и теперь находится всего в 74 км от необитаемого острова Анненкова.

Айсберг A23a. Фото © Telegram/ ЛЁД

За время «стоянки» айсберг потерял около 7% своей площади, но все ещё впечатляет своими размерами – 2730 квадратных километров, что сравнимо с территорией Москвы. В общей сложности, с момента отделения, айсберг уже лишился 35% своей первоначальной площади.

«За первые дни июня под воздействием океанических течений ледяной странник А23а сместился на 60 километров в восточном направлении и сейчас находится в 74 километрах от необитаемого острова Анненкова», — говорится в публикации