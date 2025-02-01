От крупнейшего в мире айсберга откололась огромная глыба

От крупнейшего в мире айсберга А23а, который дрейфует в 340 километрах от британского острова Южная Георгия, откололся кусок. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Айсберг А23а. Фото © Telegram / ЛЁД

«Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в южной Атлантике в море Скоша. Медленно вращаясь, за десять дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 километров», — пояснила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации института Полина Солощук.

По её словам, от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров. Она составляет примерно 2% от общей площади ледяного гиганта. В НИИ уточнили, что площадь айсберга сократилась почти на 11% в период его дрейфа по чистой воде.

В пресс-службе института также рассказали, что в первые две недели января айсберг дрейфовал в направлении острова Южная Георгия. Однако в середине месяца гигант сменил направление и стал отступать на запад, а в последнюю декаду месяца начал вращаться. По словам эксперта, дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений.

Указанный айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Он более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла. И вот в середине ноября 2023 года ледяной гигант начал двигаться и попал в море Скоша.