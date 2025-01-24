Самый большой в мире айсберг плывёт на столкновение с британским островом

Крупнейший айсберг на планете, названный A23а, направляется к удалённому британскому острову Южная Георгия, вызывая серьёзные опасения у научного сообщества. Этот гигант льда, прозванный «мегабергом», вдвое крупнее Большого Лондона и весит более одного триллиона тонн, сообщает CNN.

На данный момент айсберг удалён от Южной Георгии всего на 173 мили. Этот остров служит важным прибежищем для разных видов животных. Формирование A23а произошло в 1986 году, когда он отделился от ледника Фильхнера в Антарктике. Более трёх десятилетий он находился на дне моря Уэдделла, и только в 2020 году начал своё медленное передвижение к северу. В прошлом году он оказался в эпицентре водоворота, известного как колонна Тейлора, что заставило его долгое время оставаться на месте. Однако в конце 2024 года айсберг освободился и двинулся в сторону острова.

По мере приближения к более тёплым водам к северу от Антарктики его огромные льдины начали разрушаться. Тем не менее, современные спутниковые данные демонстрируют, что айсберг по-прежнему по масштабу напоминает графство Корнуолл.

Существует значительная угроза для местных видов фауны, если айсберг врежется в остров. Сходное происшествие с айсбергом A38 в 2004 году заблокировало доступ к пище для пингвинов и тюленей, что привело к гибели их детёнышей.

Учёные и моряки по всему миру внимательно отслеживают перемещение айсберга посредством спутников. Предполагается возможность, что A23а может распасться на более мелкие части, которые будут плавать возле Южной Георгии в течение долгого времени, формируя так называемый «плавучий город из айсбергов».