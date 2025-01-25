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25 января, 16:54

«Роскосмос» сфотографировал крупнейший в мире айсберг, который угрожает Британии

«Роскосмос» показал фото со спутника самого большого в мире айсберга А23а

Крупнейший в мире айсберг A23a был сфотографирован российским спутником «Метеор-М». Его вес составляет более 1 триллиона тонн, а площадь — 3 672 квадратных километров. Фотография опубликована в телеграм-канале «Роскосмоса».

«Он начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана», — рассказали в госкорпорации.

Роскосмос показал крупнейший в мире айсберг А23а. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Роскосмос показал крупнейший в мире айсберг А23а. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Напомним, что самый большой в мире айсберг направляется к удалённому британскому острову Южная Георгия. Скорость движения гигантской льдины составляет около 150 километров в месяц. Это вызывает опасения у научного сообщества, так как существует значительная угроза для местных видов фауны, если айсберг врежется в остров.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier

Полина Никифорова
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