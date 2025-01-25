«Роскосмос» сфотографировал крупнейший в мире айсберг, который угрожает Британии
«Роскосмос» показал фото со спутника самого большого в мире айсберга А23а
Крупнейший в мире айсберг A23a был сфотографирован российским спутником «Метеор-М». Его вес составляет более 1 триллиона тонн, а площадь — 3 672 квадратных километров. Фотография опубликована в телеграм-канале «Роскосмоса».
«Он начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана», — рассказали в госкорпорации.
Роскосмос показал крупнейший в мире айсберг А23а. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Напомним, что самый большой в мире айсберг направляется к удалённому британскому острову Южная Георгия. Скорость движения гигантской льдины составляет около 150 километров в месяц. Это вызывает опасения у научного сообщества, так как существует значительная угроза для местных видов фауны, если айсберг врежется в остров.
Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier