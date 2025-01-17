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17 января, 12:17

Астрофизики сделали самые детальные снимки выброса чёрной дыры в ядре галактики

Выброс в центре галактики NGC 1068. Фото © ESO / J. Isbell (UofA, MPIA) / MPIA

Выброс в центре галактики NGC 1068. Фото © ESO / J. Isbell (UofA, MPIA) / MPIA

Группа исследователей из Германии и США получила самые подробные инфракрасные снимки выбросов сверхмассивной чёрной дыры, расположенной в центре галактики NGC 1068. Для этого они впервые успешно использовали оптический интерферометр, который объединил возможности двух «половин» телескопа LBT, сообщает пресс-служба Университета штата Аризона.

«Выбросы чёрной дыры в центре галактики NGC 1068 отличаются особенно высокой яркостью, из-за чего они стали идеальной мишенью для проверки работы нашего нового метода наблюдений. Полученные нами снимки представляют собой пока самые чёткие фотографии активного ядра галактики», — пояснил научный сотрудник UArizona Джейкоб Исбелл.

Недавно учёные создали метод, который позволяет проводить аналогичные наблюдения с использованием инфракрасных телескопов. С помощью этого подхода им удалось получить самые чёткие на сегодня изображения вулканических выбросов на поверхности Ио, луны Юпитера, используя телескоп LBT. Этот успех вдохновил исследователей из Аризоны и Института астрономии Макса Планка (MPIA) на мысль, что аналогичным образом можно будет изучать и выбросы сверхмассивных чёрных дыр.

Выброс в центре галактики NGC 1068. Фото © ESO / J. Isbell (UofA, MPIA) / MPIA
Выброс в центре галактики NGC 1068. Фото © ESO / J. Isbell (UofA, MPIA) / MPIA

Учёные провели наблюдения за дырой, расположенной в центре галактики NGC 1068, которая находится в созвездии Кита на расстоянии 47 миллионов световых лет от галактики Млечный Путь. С помощью оптической интерферометрии им удалось сделать снимки, которые впервые раскрыли структуру ближайших окрестностей выброса чёрной дыры.

Также исследователям удалось проанализировать, как свет «отталкивает» пыль в центральных областях NGC 1068 и проследить влияние высокоэнергетических частиц и электромагнитного излучения на нагрев облаков газа и пыли в других частях галактики.

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